Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве тёти и племянника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге расследуется жестокое преступление, потрясшее жителей Чкаловского района. Подозреваемого в совершении двойного убийства взяли под арест.Чкаловский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Дениса Демьянова, который обвиняется в убийстве двух человек. Преступление было совершено всего несколько дней назад, 28 марта, в доме № 2 на улице Селькоровской.По версии следствия, мужчина, вооружившись ножом, напал на женщину. Злоумышленник нанёс своей жертве не менее семи ранений. Сразу после этого обвиняемый напал на молодого человека, находившегося в той же квартире. От полученных повреждений оба потерпевших скончались спустя непродолжительное время. В ходе следствия выяснилось, что убитые приходились обвиняемому близкими родственниками: погибшие женщина и мужчина были его тётей и племянником.Следственные органы квалифицировали действия Демьянова по тяжкой статье уголовного кодекса. Ему инкриминируется пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Данная квалификация предполагает ответственность за убийство двух лиц.Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемого под стражу. Судья, изучив материалы дела, удовлетворил это ходатайство. В качестве меры пресечения Демьянову был избран арест. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 28 мая 2026 года.В настоящий момент постановление суда ещё не вступило в законную силу. У сторон есть право обжаловать данное решение в течение трёх суток. Мероприятие для возрастной категории 18+