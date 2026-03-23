За неделю в Свердловской области на свет появилось больше шести сотен малышей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев» традиционно обнародовало данные о родах, зафиксированных на прошлой неделе. Согласно этим данным, за последние семь дней на территории региона появилось на свет 620 младенцев.
Как уточняют в ведомстве, в числе новорожденных 324 мальчика и 296 девочек. В пяти семьях роды получились «двойными» — родились пять пар близнецов.
Більша частина родов — 398 — была принята в перинатальных центрах Екатеринбурга. Ещё 95 малышей появились на свет в межмуниципальных родильных отделениях. Один из случаев произошёл в ургентном зале, где медики оперативно оказали помощь в экстренной ситуации.
23 марта 2026
