Возрастное ограничение 18+

Краснотурьинский суд взыскал с автосалона более 300 тысяч за навязанную гарантию

11.05 Вторник, 31 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Краснотурьинском городском суде состоялось судебное разбирательство по делу о навязывании платных услуг при покупке машины. Ответчиком выступило ООО «РИНГ-Сити».

Истец — местный житель — требовал вернуть деньги за ненужную услугу. При оформлении автокредита в салоне мужчине предложили независимую гарантию от сторонней компании. Стоимость этой услуги составила 200 тысяч рублей. Преподнесли это предложение таким образом, что клиент был уверен — без приобретения гарантии кредит не одобрят. И только позже, проконсультировавшись со специалистами, он понял, что услуга ему не нужна.

В установленный законом срок покупатель отказался от договора и потребовал полного возврата суммы. Однако компания вернула истцу лишь малую часть денег. Этот факт и стал поводом для обращения в суд.

В ходе заседания представители ООО «РИНГ-Сити» не смогли доказать фактическое оказание услуг. Также компания не предоставила доказательств несения реальных расходов по исполнению договора. Суд полностью поддержал позицию потребителя. Судьи указали, что истец имеет законное право на возврат денег в полном объёме за вычетом уже возвращенной части.

В результате с автосалона в пользу покупателя взыскали основной долг по договору. Кроме того, ответчику пришлось оплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. В сумму взыскания также вошла компенсация морального вреда, а дополнительно суд назначил штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя и покрытие судебных расходов. Общая сумма, присужденная к взысканию с ООО «РИНГ-Сити», превысила 300 тысяч рублей.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Из-за санкций Екатеринбург был вынужден законсервировать автобусы почти на полмиллиарда рублей

Произведённые в Беларуси и Башкирии автобусы были укомплектованы запчастями из Германии и США
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:52 В деревнях Красноуфимского района заработали новые ФАПы
07:23 На трассе Екатеринбург—Тюмень вводят реверсивное движение
21:08 За неделю в Свердловской области на свет появилось больше шести сотен малышей
20:41 Щенка с рахитом бросили в коттеджном посёлке под Екатеринбургом
20:06 Мужчины на Урале посещают барберов в среднем восемь раз в год
19:35 Сбор заявок на участие в «КиноПробе» объявлен в Екатеринбурге
19:18 Свердловские пенсионеры в дачные сезон будут платить за электрички вдвое меньше
18:59 Про одежду в фильмах известного кинорежиссёра поговорят в Ельцин-центре
17:34 Штраф в 85 миллионов рублей получила предпринимательница из Верхней Пышмы из-за взятки
17:04 Обвиняемая в истязании сына екатеринбурженка не смогла объяснить свой поступок
16:39 В Авито рассказали, как быстрее нанимать сотрудников
16:34 В Свердловской области более двух млн рублей взыскали с лесоэкспортера за контрабанду дерева
16:07 К лишению свободы приговорили двух екатеринбуржцев за торговлю рецептурными лекарствами
15:32 К восьми годам приговорили бывшего налоговика за взяточничество в Екатеринбурге
14:59 Прокуратура проверяет сообщения об избиении женщиной ребёнка в Екатеринбурге
14:14 Пожароопасный сезон в Свердловской области собираются объявить 15 апреля
13:37 Два человека погибли в пожарах за сутки в Свердловской области
12:42 Почти 1,8 млн заплатит экс-заведующая детсадом в Екатеринбурге за фиктивное трудоустройство подруг
12:41 Житель Нижнего Тагила аннулировал отцовство после ДНК-теста на родство с сыном
11:34 В «Авито Авто» заявили об использовании ИИ для проверки данных об автомобилях
11:01 Таксисты стали отказываться от поездок в Кольцово из-за сокращения зоны ожидания
10:44 Водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Туринском районе
08:52 Глава СК запросил доклад об истязании пьяной женщиной ребёнка в Свердловской области
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
10:52 В деревнях Красноуфимского района заработали новые ФАПы
07:23 На трассе Екатеринбург—Тюмень вводят реверсивное движение
21:08 За неделю в Свердловской области на свет появилось больше шести сотен малышей
20:41 Щенка с рахитом бросили в коттеджном посёлке под Екатеринбургом
20:06 Мужчины на Урале посещают барберов в среднем восемь раз в год
19:35 Сбор заявок на участие в «КиноПробе» объявлен в Екатеринбурге
19:18 Свердловские пенсионеры в дачные сезон будут платить за электрички вдвое меньше
18:59 Про одежду в фильмах известного кинорежиссёра поговорят в Ельцин-центре
17:34 Штраф в 85 миллионов рублей получила предпринимательница из Верхней Пышмы из-за взятки
17:04 Обвиняемая в истязании сына екатеринбурженка не смогла объяснить свой поступок
16:39 В Авито рассказали, как быстрее нанимать сотрудников
16:34 В Свердловской области более двух млн рублей взыскали с лесоэкспортера за контрабанду дерева
16:07 К лишению свободы приговорили двух екатеринбуржцев за торговлю рецептурными лекарствами
15:32 К восьми годам приговорили бывшего налоговика за взяточничество в Екатеринбурге
14:59 Прокуратура проверяет сообщения об избиении женщиной ребёнка в Екатеринбурге
14:14 Пожароопасный сезон в Свердловской области собираются объявить 15 апреля
13:37 Два человека погибли в пожарах за сутки в Свердловской области
12:42 Почти 1,8 млн заплатит экс-заведующая детсадом в Екатеринбурге за фиктивное трудоустройство подруг
12:41 Житель Нижнего Тагила аннулировал отцовство после ДНК-теста на родство с сыном
11:34 В «Авито Авто» заявили об использовании ИИ для проверки данных об автомобилях
11:01 Таксисты стали отказываться от поездок в Кольцово из-за сокращения зоны ожидания
10:44 Водитель без прав спровоцировал ДТП с тремя погибшими в Туринском районе
08:52 Глава СК запросил доклад об истязании пьяной женщиной ребёнка в Свердловской области
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK