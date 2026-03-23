Краснотурьинский суд взыскал с автосалона более 300 тысяч за навязанную гарантию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Краснотурьинском городском суде состоялось судебное разбирательство по делу о навязывании платных услуг при покупке машины. Ответчиком выступило ООО «РИНГ-Сити».Истец — местный житель — требовал вернуть деньги за ненужную услугу. При оформлении автокредита в салоне мужчине предложили независимую гарантию от сторонней компании. Стоимость этой услуги составила 200 тысяч рублей. Преподнесли это предложение таким образом, что клиент был уверен — без приобретения гарантии кредит не одобрят. И только позже, проконсультировавшись со специалистами, он понял, что услуга ему не нужна.В установленный законом срок покупатель отказался от договора и потребовал полного возврата суммы. Однако компания вернула истцу лишь малую часть денег. Этот факт и стал поводом для обращения в суд.В ходе заседания представители ООО «РИНГ-Сити» не смогли доказать фактическое оказание услуг. Также компания не предоставила доказательств несения реальных расходов по исполнению договора. Суд полностью поддержал позицию потребителя. Судьи указали, что истец имеет законное право на возврат денег в полном объёме за вычетом уже возвращенной части.В результате с автосалона в пользу покупателя взыскали основной долг по договору. Кроме того, ответчику пришлось оплатить проценты за пользование чужими денежными средствами. В сумму взыскания также вошла компенсация морального вреда, а дополнительно суд назначил штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя и покрытие судебных расходов. Общая сумма, присужденная к взысканию с ООО «РИНГ-Сити», превысила 300 тысяч рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+