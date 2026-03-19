Окружной дом офицеров в Екатеринбурге оказался систематическим неплательщиком за коммуналку

Главное культурное учреждение ЦВО завалено исками от ресурсоснабжающих организаций

16.40 Вторник, 24 марта 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Одно из старейших и наиболее значимое культурное учреждение Центрального военного округа вновь оказалось в центре коммунальных проблем. Но если в предыдущий раз Вечерние ведомости писали о протекающей крыше и других серьёзных проблемах с коммунальной инфраструктурой Окружного дома офицеров, то в этот раз у ОДО коммунальные проблемы финансового характера. В картотеке арбитражного суда Свердловской области за последний год появилась целая серия исков от ресурсоснабжающих организаций, предъявленных к ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» Минобороны России.

Общая сумма заявленных требований превысила 3,1 миллиона рублей, по части требований уже вынесены судебные решения, для взыскания задолженности ресурсоснабжающим организациям были выданы исполнительные листы.

Иски от поставщиков ресурсов


Как следует из данных картотеки арбитражных дел, за последний год к ОДО было предъявлено сразу шесть исков от крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона — ПАО «Т Плюс», АО «Екатеринбургэнергосбыт» и МУП «Водоканал». Правда, по иску последнего дело было прекращено, так и не начавшись рассматриваться по существу.

Один из исков ПАО «Т Плюс» к ОДО на сумму 1 миллион 716 тысяч рублей в настоящее время находится на стадии рассмотрения, ближайшее заседание назначено на 13 апреля. Очевидно, речь идёт о задолженности за теплоснабжение и горячее водоснабжение. Рассмотрение ещё одного иска того же истца — на сумму 888 294,64 рубля — уже завершено вступившим в силу решением суда: исполнительный лист получен взыскателем.


Дела, в которых ФГБУ ОДО выступает ответчиком. Скриншот из картотеки арбитражных дел.

АО «Екатеринбургэнергосбыт» предъявило к учреждению три самостоятельных иска: на суммы 358 396,13 рубля, 108 060,67 рубля и 57 906,51 рубля. По всем трём делам суды полностью удовлетворили требования энергоснабжающей организации, а ОДО не смог оспорить взыскание, во всех трёх случаях получены исполнительные листы.

Попытка оспорить приставов — неудачно


Ещё один иск, рассматривавшийся в арбитражном суде за последний год, касался оспаривания руководством ОДО действий судебных приставов, принуждающих учреждение к исполнению решения суда по поводу сохранения здания-объекта культурного наследия. Однако и здесь учреждение потерпело неудачу: арбитражный суд отказал в удовлетворении жалобы ОДО на действия пристава, признав их законными.

Когда ОДО успел накопить долги?


Формирование задолженности пришлось на период работы действующего руководителя учреждения — Дмитрия Гурьева, который занял должность начальника ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» в ноябре 2024 года. Выпускник Екатеринбургского суворовского училища и ярославского Военного финансово-экономического института, Гурьев ранее работал в финансовой службе и других структурах Центрального военного округа. Примечательно, что, несмотря на прочие проблемы, за три предшествующих года предыдущие руководители ОДО не допускали образования задолженности за коммунальные услуги, влекущей подачу исков от ресурсоснабжающих организаций.

Гурьев, заступив на должность начальника ОДО, стал третьим руководителем учреждения менее чем за год. Его предшественник Олег Сорокин, занимавший должность с конца марта 2024 года, уволился на фоне проблем невыделением финансирования на необходимую реставрацию здания. А ещё ранее, в начале 2024 года, свой пост покинул директор Андрей Зуев — после резонансного скандала, связанного с проведением в стенах Дома офицеров вечеринок и фотосессий, несовместимых со статусом военно-культурного учреждения.
Частая сменяемость руководства, очевидно, не лучшим образом сказалась на финансовой дисциплине учреждения. Накопление системных долгов перед ресурсоснабжающими организациями при этом не помогло решить другие проблемы здания, к которому есть вопросы и в части пожарной безопасности, и в части разрушающегося культурного наследия (здание включено в реестр ОКН федерального значения.)

Понесёт ли кто-либо персональную ответственность из руководства учреждения за сложившуюся ситуацию, неизвестно. Проигранные судебные споры чреваты для бюджетного учреждения не только взысканными долгами, но и госпошлинами, которые с сентября 2024 года выросли в 5-10 раз и исчисляются уже десятками тысяч рублей по отдельному иску. В любом случае это ставит вопрос об эффективности контроля со стороны Минобороны РФ за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных структур.

Валерий Евграфов © Вечерние ведомости
