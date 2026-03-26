В Екатеринбурге автовладельцы чаще покупают с гарантией электронику, двигатели и подвески

«Гарантия производителя в запчастях — один из главных драйверов, влияющих на выбор площадки для покупки и выбора автозапчастей. Согласно данным, доля пользователей, на чье решение о покупке на нашей площадке повлияло наличие гарантии, за квартал выросло с 54% до 65%»,



— отмечает руководитель по развитию бизнеса в Авито Роман Шемет.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Аналитики Авито изучили предпочтения автомобилистов при покупке запчастей с гарантией. Они выявили несколько категорий автотоваров, к которым предъявляются особые требования.Опция «Гарантия производителя» появилась на площадке Авито год назад. За это время её покрытие достигло 42% среди всех новых автозапчастей. В Екатеринбурге сложилась своя структура спроса на такие товары. Чаще всего с бейджем «Гарантия производителя» уральцы покупают электрооборудование. На эту категорию приходится 31% продаж с гарантией. На втором месте расположились двигатели с долей 20%. Замыкает тройку лидеров подвеска — 14% продаж.В топ-5 вошли также элементы трансмиссии и привода (12%) и детали системы охлаждения (8%). Реже с гарантией приобретают запчасти тормозной системы, рулевого управления и кузова.Исследование показало, что наличие гарантии является одним из важнейших факторов при покупке. Её значимость в ходе опросов подтвердили более трети россиян. Сегодня Авито не только проверяет производителей и продавцов, но и маркирует объявления специальным бейджем. На площадке уже работает более 150 проверенных брендов.Мероприятие для возрастной категории 18+