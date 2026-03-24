Почти 3000 профилактических бесед о безопасности на водоёмах провели в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вчера, 30 марта, в мэрии Екатеринбурга прошло совещание по вопросам общественной безопасности. В частности, там были озвучены цифры о проделанной профработе на берегах водоёмов.На совещании с докладом выступил старший государственный инспектор по маломерным судам Андрей Кустовлянкин. Он и озвучил данные о результатах профилактической работы на водоёмах. По его словам, во время патрулирования специалисты провели 2 930 профилактических бесед. Охват проинструктированных граждан составил более 3 579 человек. Среди них особое внимание уделялось детям – беседы проведены с 3 132 несовершеннолетними. Кроме того, в образовательных учреждениях состоялось более 322 тематических занятий, которые также были предназначены для того, чтобы предупредить детей об опасностях, которые таят пруды и реки.В ходе совещания заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко выступил с новой инициативой. Он предложил оборудовать акваторию рядом с современной школой № 300. Этот водный объект можно будет использовать для подготовки профессиональных спасателей. Также на базе акватории предложено обучать детей безопасному поведению на воде.Как напоминает официальный портал Екатеринбург.рф, школа № 300 уже имеет уникальную площадку комплексной безопасности. Этот ресурсный центр был создан совместно с МЧС России. На базе школы спасатели учат ребят оказывать первую помощь. Школьники проходят полосу препятствий и учатся ориентироваться на местности. Детей также обучают обращению с первичными средствами пожаротушения. Если у школы появится акватория, то ученики школы смогут получать навыки безопасности и оказания помощи на водных объектах. Мероприятие для возрастной категории 18+