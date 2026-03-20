В Екатеринбурге один день «погостит» личная флейта Николая II

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» готовится к открытию уникальная экспозиция. Выставка под названием «Звук. Почерк. Судьба» начнёт работу 1 апреля и продлится до 22 апреля.Мероприятие приурочено к знаменательной дате — 155-летнему юбилею Свердловского областного краеведческого музея. Впервые в уральской столице публике представят редчайшие предметы из частного собрания московского коллекционера Вадима Вольфсона. Особый интерес вызывают личные вещи семьи последнего российского императора. Среди них — Новый завет с автографами цесаревича Алексея и великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии. Посетители также увидят фотографию императрицы Александры Федоровны с её собственноручной подписью. Дополнят экспозицию игрушки цесаревича Алексея и другие бесценные раритеты той эпохи.Значительная часть выставки посвящена «серебряному веку» русской культуры. Здесь будут представлены подлинные автографы великих деятелей: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Александра Блока. Любителей истории письменности заинтересует коллекция чернильных перьев XIX века, включая перья «Николай II» и «Коронационное».Главным экспонатом коллекции Вадима Вольфсона считается личная флейта Николая Второго. Именно на этом инструменте император музицировал во время домашних концертов. Учитывая огромный интерес к данной реликвии, коллекционер решил лично сопроводить её в поездке. Однако увидеть флейту в Екатеринбурге можно будет только 1 апреля, в день открытия выставки. Уже на следующий день реликвия отправиться в дальнейшие гастроли по городам России. Мероприятие для возрастной категории 18+