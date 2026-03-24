Арх-группу «Подельники» выселяют из Белой башни в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге разворачивается новый конфликт вокруг знакового памятника конструктивизма. У «опекунов» Белой Башни, которые много лет занимались этим архитектурным объектом, бывшую водонапорку «отжали».Арх-группа «Подельники» получила уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования Белой башней. Документ поступил активистам в конце рабочего дня 30 марта. Расторгнутым договор будет считаться с 1 июля 2026 года. А освободить помещение памятника архитектуры «Подельники» обязаны до 6 июля. Уведомление подписано начальником филиала АУИПИК по УрФО Игорем Стародубцевым.Ранее Белая башня была изъята у федерального Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Именно АУИПИК занималось восстановлением объекта. Памятник передали госкорпорации «Дом.рф». Сами активисты узнали о передаче башни из новостей. Они усомнились, что такие действия пойдут на пользу сохранению объекта. Активисты выразили опасения, что памятник может прийти в упадок.История с передачей конструктивистских памятников в регионе уже имеет неоднозначный опыт. Два года назад «Дом.рф» был передан другой объект федерального значения на Уралмаше. Речь идёт о бывшем здании суда на улице Ильича. За два года вдохнуть жизнь в этот памятник архитектуры так и не удалось. В настоящее время здание фактически стоит заброшенным. Активисты опасаются повторения подобного сценария с Белой башней.По некоторым сведениям, вместе с Белой Башней той же госкорпорации передают ещё одно уникальное строение, расположенное на Уралмаше, — бывшую гостиницу «Мадрид». Это красивейшее строение уже не одно десятилетие пустует, разрушаясь на глазах.