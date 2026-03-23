В Доме Поклевских-Козелл расскажут об уральском следе легендарного завоевателя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В начале апреля в екатеринбургском Доме Поклевских-Козелл состоится лекция, посвящённая малоизвестным страницам истории. Её автор, известный историк Николай Неуймин, интригует уже названием мероприятия — «Уральский след Тамерлана».Амир Тимур, известный в Европе как Тамерлан, был создателем огромной империи. Личность его окутана множеством легенд. Слушателям лекции предстоит узнать, каким образом судьба этого великого полководца пересеклась с Уралом. В центре внимания окажется уникальный экспонат из фондов Свердловского областного краеведческого музея имени О. Клера. Речь идёт о подлинном фрагменте ажурной оградки из мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, привезённой в Россию ещё в 1887 году. Лектор подробно расскажет о тайнах, которые хранит этот артефакт.Лекция пройдёт в историческом особняке на улице Малышева, который сам по себе является достопримечательностью. Мероприятие запланировано на 4 апреля, на 14.00. Вход на лекцию осуществляется по входному билету в музей. Мероприятие для возрастной категории 18+