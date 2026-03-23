Возрастное ограничение 18+
«ЕВРАЗ» заплатит матери погибшего рабочего 2,5 миллиона рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по факту гибели сотрудника промышленного предприятия. Вопрос стоял о компенсации морального вреда матери покойного.
Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Истицей выступила мать работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве.
Трагедия произошла 10 сентября 2024 года в АО «ЕВРАЗ НТМК», которое в настоящее время является ПАО «ЕВРАЗ». В тот день на предприятии производился запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. В ходе работ была нарушена технология безопасности. В результате допущенных нарушений произошёл мощный взрыв и последующее возгорание.
В момент аварии на рабочей площадке находились члены бригады. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм.
У погибшего остались мать, супруга и двое детей. В интересах матери погибшего был подан иск в суд. Суд, изучив все обстоятельства дела, встал на сторону истицы. В ходе разбирательства было подтверждено, что трагедия произошла из-за нарушения технологических процессов. Суд признал требования истицы обоснованными. В пользу матери погибшего рабочего с ПАО «ЕВРАЗ» была взыскана компенсация в размере 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Тавдинская больница выплатит матери компенсацию из-за поздней диагностики опухоли её сыну
23 марта 2026
23 марта 2026