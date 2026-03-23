«ЕВРАЗ» заплатит матери погибшего рабочего 2,5 миллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле завершилось судебное разбирательство по факту гибели сотрудника промышленного предприятия. Вопрос стоял о компенсации морального вреда матери покойного.Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда. Истицей выступила мать работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве.Трагедия произошла 10 сентября 2024 года в АО «ЕВРАЗ НТМК», которое в настоящее время является ПАО «ЕВРАЗ». В тот день на предприятии производился запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. В ходе работ была нарушена технология безопасности. В результате допущенных нарушений произошёл мощный взрыв и последующее возгорание.В момент аварии на рабочей площадке находились члены бригады. Все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Мужчина 1979 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм.У погибшего остались мать, супруга и двое детей. В интересах матери погибшего был подан иск в суд. Суд, изучив все обстоятельства дела, встал на сторону истицы. В ходе разбирательства было подтверждено, что трагедия произошла из-за нарушения технологических процессов. Суд признал требования истицы обоснованными. В пользу матери погибшего рабочего с ПАО «ЕВРАЗ» была взыскана компенсация в размере 2,5 миллиона рублей.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+