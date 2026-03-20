Молодого человека оштрафовали в Берёзовском за преступные трафареты

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мировой суд в Березовском закончил процесс над молодым жителем Екатеринбурга. Подсудимого обвиняли в рекламировании интернет-ресурса по продаже наркотиков.За преступным деянием молодого человека с трафаретом и баллончиком чёрной краски застали в Берёзовском. Он наносил на фасад жилого дома адрес наркомаркета. Завершить задуманное он не успел: инспекторы ОМВД России «Березовский» задержали его на месте преступления.В судебном заседании екатеринбуржец полностью признал свою вину и объяснил поступок желанием быстро заработать. Мировым судьёй судебного участка №4 его действия были квалифицированы по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ — «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».В качестве наказания назначен административный штраф в размере 4000 рублей. Помимо этого, трафарет и краска, которые использовались для нанесения надписи, конфискованы и подлежат уничтожению. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+