Свердловские пенсионеры в дачные сезон будут платить за электрички вдвое меньше
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 1 апреля в Свердловской области начинает действовать традиционная льгота на пригородные поезда для пенсионеров. Она будет доступна в течение всего дачного сезона — до 31 октября.
Право на скидку в 50 процентов имеют граждане, получающие страховые пенсии по старости. Для получения скидки нужно при оплате проезда в пригородных кассах иметь при себе пенсионное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Также потребуется подтвердить факт проживания в Свердловской области. Как поясняют в администрации Свердловской железной дороги, если посадка происходит на станции, где нет кассы, приобрести билет со скидкой можно прямо в вагоне электрички.
В границах Екатеринбургской городской агломерации, где расположены 48 станций, проезд для пенсионеров обойдется всего в 22 рубля. Но льгота распространяется только на пригородные поезда.
Ознакомиться с подробными условиями получения скидок можно на официальном сайте Свердловской железной дороги. Там же опубликован полный список станций, на которых действует льготный тариф.
