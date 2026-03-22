В деревнях Красноуфимского района заработали новые ФАПы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжается масштабное обновление сельской медицины. На этот раз очередь дошла до двух деревень Красноуфимского района.Современные модульные фельдшерско-акушерские пункты появились в деревнях Русский Усть-Маш и Саргая. Объекты возведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Эти подразделения Красноуфимской районной больницы обеспечат качественной помощью более 600 человек, включая 100 детей.Как поясняют в администрации области, в Русском Усть-Маше новый ФАП пришёл на смену старому помещению в половине двухквартирного дома 80-х годов постройки. Новый пункт —здание тёплое, светлое и оснащённое необходимым оборудованием. То же самое можно сказать и о ФАПе в Саргае — в самом отдалённом уголке Красноуфимского района. До города от этой деревни — 70 километров, и местным жителям до последнего времени было крайне сложно получить современную медпомощь.Медицинскую помощь в двух деревнях обеспечивают три фельдшера и медсестра. Это как опытные специалисты, так и молодёжь. Например, фельдшер Русского Усть-Маша Ирина Жолобова посвятила профессии почти полвека, а в Саргае молодой фельдшер Андрей Поезжаев работает всего три года.Для справки: в 2025 году на территории Свердловской области смонтировали 47 быстровозводимых модульных конструкций в муниципалитетах. Кроме того, для больниц приобретено 128 автомобилей, которые предназначены для доставки медиков до пациентов в отдалённые населённые пункты. Мероприятие для возрастной категории 18+