Сбор заявок на участие в «КиноПробе» объявлен в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Организаторы международного фестиваля «Кинопроба» объявили старт приёма заявок. Претендентами на призы киносмотра, как и в прошлые годы, могут стать молодые авторы игрового, документального и анимационного кино.
В Екатеринбурге Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» пройдёт уже в 23 раз. Он начнётся 1 декабря и продлится до 5 декабря. К участию в конкурсной программе приглашаются киновузы и профессиональные киношколы России и мира. Свои работы могут представить студенты и выпускники, снявшие учебные фильмы в 2025–2026 годах. Также в конкурсе ждут дебютантов, которые создали свой первый короткометражный фильм.
Главное ограничение — хронометраж: продолжительность каждой работы не должна превышать 30 минут. География участников и темы фильмов значения не имеют. Ключевое условие — соответствие дат производства и российского законодательства.
Отправить заявку можно через заполнение специальной онлайн-формы на официальной платформе. Там же необходимо указать данные об авторе, учебном заведении и приложить ссылку на фильм. Заявки принимаются до 30 сентября 2026 года.
