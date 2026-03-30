Возрастное ограничение 18+
В Ельцин-центре стартует новый цикл «автомобильных» лекций
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге в третий день апреля начнётся цикл встреч под названием «Новый поворот: транспорт как история, экономика и культура». Первая лекция будет посвящена эволюции автотранспорта.
В Образовательном центре, расположенном в «ельцинской многоэтажке», участникам мероприятия предложат взглянуть на транспорт России как на исторически сложившуюся систему, в которой тесно переплетены инфраструктура, технологии, рынок и культурные образы движения. Первая лекция цикла получила название «От кареты к электромобилю: 140 лет на колёсах». Её проведёт специалист по истории автопрома, сотрудник журнала «За рулём» Сергей Канунников.
От Канунникова слушатели узнают, какими были первые автомобили конца XIX — начала XX века и о том, почему инженеры нередко возвращаются к, казалось бы, «забытым» техническим решениям. Выяснится, в чём традиционные кареты порой оказывались технологически продвинутее ранних автомобилей. Лектор расскажет, когда именно в России появились первые автомобили. Также будет затронута тема кардинальных перемен, случившихся в повседневной жизни первых владельцев авто. А отдельная часть встречи будет посвящена роли автомобиля в культуре и литературе начала прошлого века.
Лекция «От кареты к электромобилю» запланирована на вечер 3 апреля и начнётся в 19.00. Вход для всех желающих будет свободным, но требуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение мероприятия — 16+.
В Образовательном центре, расположенном в «ельцинской многоэтажке», участникам мероприятия предложат взглянуть на транспорт России как на исторически сложившуюся систему, в которой тесно переплетены инфраструктура, технологии, рынок и культурные образы движения. Первая лекция цикла получила название «От кареты к электромобилю: 140 лет на колёсах». Её проведёт специалист по истории автопрома, сотрудник журнала «За рулём» Сергей Канунников.
От Канунникова слушатели узнают, какими были первые автомобили конца XIX — начала XX века и о том, почему инженеры нередко возвращаются к, казалось бы, «забытым» техническим решениям. Выяснится, в чём традиционные кареты порой оказывались технологически продвинутее ранних автомобилей. Лектор расскажет, когда именно в России появились первые автомобили. Также будет затронута тема кардинальных перемен, случившихся в повседневной жизни первых владельцев авто. А отдельная часть встречи будет посвящена роли автомобиля в культуре и литературе начала прошлого века.
Лекция «От кареты к электромобилю» запланирована на вечер 3 апреля и начнётся в 19.00. Вход для всех желающих будет свободным, но требуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение мероприятия — 16+. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию