Зимние развлечения в Парке Маяковского работают последнюю неделю

Работа Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского сильно зависит от погодных условий. Именно с погодными условиями связана и продолжительность «жизни» сезонных видов развлечений.Зима в ЦПКиО в связи с холодным началом марта «откусила» немного у весны и закончится на этой неделе. Более того, вернувшийся на прощанье мороз так лютует, что некоторые развлечения не работают. Доступ к ним собираются предоставить посетителям только в пятницу. И, вполне возможно, это будет последним днём в этом году, когда им можно будет предаться, ведь синоптики предсказывают резкое потепление.Так, полюбившаяся горожанам высокая горка «Т-Банк» вообще откроется только 15 марта, а уже на следующий день, вероятно, начнётся её демонтаж в связи с наступлением плюсовых температур. То же самое касается и катка «Северное Сияние». Сегодня он работает в обычном режиме и принимает посетителей до 22:00. Однако уже завтра он будет закрыт и доступ к нему вернут только с пятницы по воскресенье.И только для поклонников беговых лыж администрация парка сообщила хорошие новости — лыжная база продолжает работать в обычном режиме. Катание по трассе доступно до тех пор, пока позволяет снежный покров. Мероприятие для возрастной категории 18+