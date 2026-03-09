В центре Екатеринбурга вырубили дюжину здоровых деревьев ради новостройки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители уральской столицы бьют тревогу: в городе опять замечена масштабная вырубка. На сей раз зелёные насаждения помешали стройке в центре Екатеринбурга.Вырубка началась в конце прошлой недели на улице Мамина-Сибиряка. Деревья уничтожают на участке от Челюскинцев до Азина. В этом месте компания ЛСР возводит жилой комплекс «Азина 16». Очевидцы сообщают, что на данный момент срублено уже 12 крупных деревьев. Среди уничтоженных насаждений — два клена и десять взрослых вязов.Особое возмущение горожан вызывает тот факт, что деревья не находились непосредственно на территории застройки. Они росли вдоль проезжей части, выполняя важную защитную функцию —зелёная полоса спасала жителей ближайших домов от выхлопных газов транспорта. Кроме того, в тёплое время года деревья давали тень пешеходам и создавали комфортный микроклимат. Но, ка полагают горожане, застройщику оказалось невыгодно сохранять зелёные насаждения в таком количестве.Общественники уже готовят официальное обращение к руководству строительной компании с требованием предоставить разрешительную документацию на проведение вырубки. Также активисты хотят ознакомиться с проектом будущего озеленения территории. Мероприятие для возрастной категории 18+