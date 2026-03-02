В конце апреля из Екатеринбурга стартует круиз «Жемчужина Кавказа»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

СвЖД проанонсировало возвращение популярного туристского поезда «Жемчужина Кавказа». Планируется, что в этом году он отправится в увлекательное путешествие 30 апреля сразу из двух российских городов — Екатеринбурга и Тюмени.Путешественников ждёт десятидневный круиз, который позволит увидеть красоту и многообразие северокавказского региона. Маршрут пролегает через несколько столиц и крупных городов: Черкесск, Нальчик, Грозный и Дербент. Участники тура прогуляются по живописному побережью Каспийского моря и поднимутся к подножию Эльбруса. В программе также посещение древней цитадели Нарын-Кала в Дербенте и горного озера Тубанлы-Кель.«Жемчужина Кавказа» позиционируется как настоящий «отель на колесах». График поездки продуман для максимального комфорта туристов: день отводится на экскурсии и прогулки, а ночью поезд движется к следующему пункту. Для удобства гостей в составе предусмотрен специальный вагон-душевая. А для большего погружения в культуру и быт тех территорий, через которые проедет поезд, в вагоне-ресторане подают блюда традиционной кавказской кухни.Билеты на туристический поезд уже поступили в продажу. Приобрести их можно на официальном сайте РЖД или в железнодорожных кассах. Мероприятие для возрастной категории 18+