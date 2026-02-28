Прокурор Екатеринбурга проверил качество уборки снега с улиц города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 9 марта, в Екатеринбурге прошла масштабная проверка качества уборки улиц от снега и наледи. В рейде, оценивающем состояние дорожной сети, личное участие приняли прокурор города Игорь Корелов и главный госавтоинспектор Роман Ярыш.Проверочные мероприятия охватили сразу восемь районов уральской столицы. В общей сложности комиссия объехала и обследовала 89 улиц города. Проверяющие особое внимание уделили тому, как осуществляется контроль за выполнением контрактов с подрядчиками со стороны ответственных лиц. В ходе рейда были выявлены многочисленные недостатки в содержании улично-дорожной сети.Проверка позволила зафиксировать наличие снежных валов в запрещённых для свала снег местах. Например, сугробы обнаружены ближе 10 метров от пешеходных переходов. Также снежные валы находились ближе 20 метров от остановок общественного транспорта. Кроме того, на проезжей части выявлена зимняя скользкость и наледь. Аналогичные проблемы с гололедом нашли в зонах пешеходных переходов и на остановках.По итогам объезда в адрес подрядных организаций уже подготовлены предписания. Коммунальщиков обязали в короткие сроки устранить все выявленные нарушения. В отношении лиц, ответственных за содержание дорог, будут приняты меры прокурорского реагирования. Мероприятие для возрастной категории 18+