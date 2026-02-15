Николай Фоменко стал амбассадором Авито Авто

«Я много лет в автомобилях — и на трассе, и в жизни. Для меня как для любого автолюбителя, когда выбираешь машину, важны надёжность, прозрачность и понятные инструменты. Мне близок подход Авито Авто: технологично, открыто, со знанием дела и с уважением к человеку, который принимает решение»,



— прокомментировал Николай Фоменко.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Авито Авто объявил о старте долгосрочного сотрудничества с известным актёром, музыкантом и профессиональным автогонщиком Николаем Фоменко. Цель партнерства — помочь российским автомобилистам выбирать машины и запчасти более уверенно и безопасно.В рамках сотрудничества Николай Фоменко займётся продвижением цифровых инструментов платформы, включая сервисы проверки истории «Автотека» и подбор проверенных авто «Селект». Первая совместная рекламная кампания с его участием стартует уже 16 февраля 2026 года. Планируется, что Фоменко примет участие в создании эксклюзивного контента для профильного издания, а также в ряде специальных проектов и мероприятий. По словам представителей платформы, присутствие такого эксперта поможет сделать процесс выбора автомобиля более понятным для обычных пользователей.Выбор Николая Фоменко в качестве лица бренда неслучаен: за его плечами не только сцена и экран, но и серьёзная гоночная карьера. Он является мастером спорта международного класса по автоспорту, становился чемпионом России и участвовал в престижнейшей гонке «24 часа Ле-Мана». Фоменко первым из российских гонщиков вышел на старт этого марафона, а позже работал техническим директором команды Marussia в Формуле-1.Сама же компания продолжает стратегию по цифровизации рынка, делая ставку на прозрачность сделок и технологичность сервисов. И, судя по свежим данным опроса «Авито Авто», пользователи действительно готовы к переменам. Подавляющее большинство респондентов (83%) считают, что покупать машину сегодня гораздо удобнее, чем десять лет назад, во многом благодаря онлайн-площадкам. При этом рынок в 2026 году ожидает всплеск активности: каждый третий россиянин (34%) планирует приобрести автомобиль в ближайший год. Особенно решительно настроена аудитория 35–44 лет, где доля потенциальных покупателей достигает 42%. Мероприятие для возрастной категории 18+