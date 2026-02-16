Возрастное ограничение 18+

Екатеринбурженка через суд выселила недобросовестного арендатора-иностранца

14.29 Среда, 25 февраля 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал гражданина Республики Бенин (Западная Африка) и его подругу выселиться из квартиры, за которую они не платили аренду.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2023 года жительница уральской столицы сдала свою квартиру гражданину Республики Бенин из Западной Африки, заключив договор аренды на десять месяцев за 40 тысяч рублей в месяц. Позже хозяйка узнала, что помимо самого арендатора в квартире проживает девушка и попросила вписать её в договор. Африканец объяснил, что это его жена, но отказался указывать супругу в документах. Вскоре после этого арендаторы перестали платить, и собственница обратилась в суд.

Суд установил, что в последний раз они платили в августе 2025 года, и к моменту разбирательства долг составил 160 тысяч рублей. Также судья отметил, что супруга арендатора проживала там нелегально.

Суд обязал иностранца и его жену вернуть ключи от квартиры и взыскал долг и госпошлину в 8800 рублей. Также каждому из ответчиков назначена неустойка – 500 рублей за каждый день просрочки. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Суд обязал власти Белоярского округа расселить аварийный дом в деревне Чернобровкина
16 февраля 2026
Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
18 февраля 2026
Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
24 февраля 2026
К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
18 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:27 Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области достиг 56%
15:06 Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инновационности регионов в АПК
14:29 Екатеринбурженка через суд выселила недобросовестного арендатора-иностранца
13:08 В 2025 году почти на 36% выросло число коррупционных преступлений в Свердловской области
12:40 В полтора раза увеличить взнос за капремонт хотят в Свердловской области
11:20 Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском вынесли приговор
11:08 Для экс-замглавы свердловского МинЖКХ Кислицына запросили 13 лет колонии строгого режима
10:09 Ксения Собчак раскритиковала екатеринбургские трамваи
09:35 В Сухом Логу водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину
09:26 В Нижнем Тагиле пропала 14-летняя девочка в чёрной куртке с белым капюшоном
09:21 Фейк о производстве цинковых гробов пытались запустить в Свердловской области
20:54 Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка
20:33 В Екатеринбурге спасают брошенного канадского cфинкса с травмой челюсти
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
15:27 Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области достиг 56%
15:06 Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инновационности регионов в АПК
14:29 Екатеринбурженка через суд выселила недобросовестного арендатора-иностранца
13:08 В 2025 году почти на 36% выросло число коррупционных преступлений в Свердловской области
12:40 В полтора раза увеличить взнос за капремонт хотят в Свердловской области
11:20 Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском вынесли приговор
11:08 Для экс-замглавы свердловского МинЖКХ Кислицына запросили 13 лет колонии строгого режима
10:09 Ксения Собчак раскритиковала екатеринбургские трамваи
09:35 В Сухом Логу водитель Chevrolet сбил 63-летнюю женщину
09:26 В Нижнем Тагиле пропала 14-летняя девочка в чёрной куртке с белым капюшоном
09:21 Фейк о производстве цинковых гробов пытались запустить в Свердловской области
20:54 Детский сад в Екатеринбурге заплатит 200 тысяч рублей за травму ребёнка
20:33 В Екатеринбурге спасают брошенного канадского cфинкса с травмой челюсти
19:06 МТС обеспечила связью ключевой логистический центр Антарктиды
18:52 Патрульные Верхней Пышмы нашли потерявшуюся девочку
18:03 Прокуратура заставила Тугулымскую больницу расплатиться с бизнесменами
17:55 Жительница Режа за кулачный бой с полицейскими отправится в колонию
17:13 Музей природы Урала отметит День кошек
16:46 Шестеро свердловчан осуждены за вымогательство денег у земляков
15:37 Чиновница Ростехнадзора получила пять лет колонии за взятки
14:49 У нейрохирургов Екатеринбурга появился уникальный микроскоп
13:12 В Музее Андеграунда покажут фильм о легенде уральской поэзии Романе Тягунове
12:41 Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
12:23 Почти 60 тысяч екатеринбуржцев посетили главный каток города
11:30 Водителя из Серова сурово наказали за поддельные права
11:25 Замерзавшему в уральских снегах щенку подыскивают дом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK