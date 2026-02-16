Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка через суд выселила недобросовестного арендатора-иностранца
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал гражданина Республики Бенин (Западная Африка) и его подругу выселиться из квартиры, за которую они не платили аренду.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2023 года жительница уральской столицы сдала свою квартиру гражданину Республики Бенин из Западной Африки, заключив договор аренды на десять месяцев за 40 тысяч рублей в месяц. Позже хозяйка узнала, что помимо самого арендатора в квартире проживает девушка и попросила вписать её в договор. Африканец объяснил, что это его жена, но отказался указывать супругу в документах. Вскоре после этого арендаторы перестали платить, и собственница обратилась в суд.
Суд установил, что в последний раз они платили в августе 2025 года, и к моменту разбирательства долг составил 160 тысяч рублей. Также судья отметил, что супруга арендатора проживала там нелегально.
Суд обязал иностранца и его жену вернуть ключи от квартиры и взыскал долг и госпошлину в 8800 рублей. Также каждому из ответчиков назначена неустойка – 500 рублей за каждый день просрочки. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2023 года жительница уральской столицы сдала свою квартиру гражданину Республики Бенин из Западной Африки, заключив договор аренды на десять месяцев за 40 тысяч рублей в месяц. Позже хозяйка узнала, что помимо самого арендатора в квартире проживает девушка и попросила вписать её в договор. Африканец объяснил, что это его жена, но отказался указывать супругу в документах. Вскоре после этого арендаторы перестали платить, и собственница обратилась в суд.
Суд установил, что в последний раз они платили в августе 2025 года, и к моменту разбирательства долг составил 160 тысяч рублей. Также судья отметил, что супруга арендатора проживала там нелегально.
Суд обязал иностранца и его жену вернуть ключи от квартиры и взыскал долг и госпошлину в 8800 рублей. Также каждому из ответчиков назначена неустойка – 500 рублей за каждый день просрочки. Решение суда пока не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд обязал власти Белоярского округа расселить аварийный дом в деревне Чернобровкина
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
18 февраля 2026
18 февраля 2026
Суд обязал застройщика выплатить тагильчанам более 11 миллионов
24 февраля 2026
24 февраля 2026