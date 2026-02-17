В полтора раза увеличить взнос за капремонт хотят в Свердловской области





сказал Суханов на ОТВ в программе «Акцент». «Если вот реально, то 30 рублей за квадратный метр, тогда это было бы 100% выполнение программы, шесть-семь видов на каждом доме. Сегодня мы пока ограничены четырьмя»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области хотят увеличить взнос на капитальный ремонт. Генеральный директор регионального фонда капремонта Станислав Суханов считает, что плату нужно увеличить в полтора раза.На сегодняшний день взнос составляет 18,81 рубля за квадратный метр. В последний раз тариф повышали осенью 2025 года с 17,48 рубля.Станислав Суханов также добавил, что покрывать дополнительные расходы пока удаётся за счёт «заработка» на должниках и процентах, которые накопились с прошлого года, но это временная мера. В этом году он намерен настаивать на увеличении платы за капремонт. Мероприятие для возрастной категории 18+