Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инновационности регионов в АПК

15.06 Среда, 25 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по инновационности в агропромышленном комплексе по итогам 2025 года, составленного аналитиками Россельхозбанка.

За год свердловский АПК поднялся на 13 строчек и занял 8-е место в рейтинге, обогнав Пензенскую область и Приморский край в десятке лидеров.

Первое место второй год подряд занимает Татарстан, на втором и третьем местах оказались Воронежская и Московская области, за ними – Краснодарский край, Новосибирская, Липецкая и Белгородская области.

Губернатор Денис Паслер уверен, что Свердловская область попала в десятку лучших регионов заслужено.

«Мы уделяем значительное внимание поддержке сельхозпроизводителей, стимулируем отрасль наращивать объемы и повышать эффективность производства продукции. Кроме того, мы привлекаем частные инвестиции и уделяем большое внимание подготовке кадров для АПК и поддерживаем научные разработки»,

отметил Паслер.


Рейтинг был составлен на основе открытых статистических данных и опросов отраслевого сообщества по четырём показателям: «Инновации», «Меры поддержки отрасли», «Работа с молодыми специалистами» и «Производственная деятельность».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
