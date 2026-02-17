Возрастное ограничение 18+
Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге инновационности регионов в АПК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в топ-10 регионов по инновационности в агропромышленном комплексе по итогам 2025 года, составленного аналитиками Россельхозбанка.
За год свердловский АПК поднялся на 13 строчек и занял 8-е место в рейтинге, обогнав Пензенскую область и Приморский край в десятке лидеров.
Первое место второй год подряд занимает Татарстан, на втором и третьем местах оказались Воронежская и Московская области, за ними – Краснодарский край, Новосибирская, Липецкая и Белгородская области.
Губернатор Денис Паслер уверен, что Свердловская область попала в десятку лучших регионов заслужено.
Рейтинг был составлен на основе открытых статистических данных и опросов отраслевого сообщества по четырём показателям: «Инновации», «Меры поддержки отрасли», «Работа с молодыми специалистами» и «Производственная деятельность».
«Мы уделяем значительное внимание поддержке сельхозпроизводителей, стимулируем отрасль наращивать объемы и повышать эффективность производства продукции. Кроме того, мы привлекаем частные инвестиции и уделяем большое внимание подготовке кадров для АПК и поддерживаем научные разработки»,
– отметил Паслер.
