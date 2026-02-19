Возрастное ограничение 18+
Экс-депутата гордумы Артёмовского осудили за мошенничество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Артёмовском вынесли приговор бывшему депутату местной думы Максиму Демашину, обвиняемому в мошенничестве.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, он заключил контракт с МУП «УК «Наш дом Артёмовский» на рекламу в соцсетях, но не выполнил обязательства, о чём он солгал в актах выполненных работ. Директор предприятия, не подозревая обмана, подписал документы и распорядился перевести деньги — почти 370 тысяч рублей.
Артёмовский городской суд признал Максима Демашина виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил 2 года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.
