Жители Свердловской области стали чаще выбирать быстровозводимые дома

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали чаще интересоваться строительством модульных домов. По данным аналитики сервиса «Авито Услуги», за 2025 год спрос на такие проекты вырос на 15% по региону и на 6% в Екатеринбурге.В целом рынок индивидуального жилья в России сейчас на подъёме. Минстрой ранее сообщал, что в 2025 году в стране ввели 63,5 млн квадратных метров частных домов — это рекордный показатель для отрасли.Самыми популярными по-прежнему остаются каркасные дома. На них приходится около 80% заказов на строительство частного жилья в области и почти столько же — в Екатеринбурге. Такой формат давно освоен строительными бригадами и позволяет относительно гибко менять проект под запрос заказчика.Отмечается, что модульные дома занимают меньшую долю рынка, но постепенно набирают популярность. Их собирают из готовых заводских секций, поэтому строительство обычно идёт быстрее и меньше зависит от погоды. Кроме того, развитие производственных технологий и материалов делает такие проекты более предсказуемыми по срокам и качеству, что тоже влияет на спрос. Мероприятие для возрастной категории 18+