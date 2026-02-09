Возрастное ограничение 18+
Жители Свердловской области стали чаще выбирать быстровозводимые дома
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали чаще интересоваться строительством модульных домов. По данным аналитики сервиса «Авито Услуги», за 2025 год спрос на такие проекты вырос на 15% по региону и на 6% в Екатеринбурге.
В целом рынок индивидуального жилья в России сейчас на подъёме. Минстрой ранее сообщал, что в 2025 году в стране ввели 63,5 млн квадратных метров частных домов — это рекордный показатель для отрасли.
Самыми популярными по-прежнему остаются каркасные дома. На них приходится около 80% заказов на строительство частного жилья в области и почти столько же — в Екатеринбурге. Такой формат давно освоен строительными бригадами и позволяет относительно гибко менять проект под запрос заказчика.
Отмечается, что модульные дома занимают меньшую долю рынка, но постепенно набирают популярность. Их собирают из готовых заводских секций, поэтому строительство обычно идёт быстрее и меньше зависит от погоды. Кроме того, развитие производственных технологий и материалов делает такие проекты более предсказуемыми по срокам и качеству, что тоже влияет на спрос. Мероприятие для возрастной категории 18+
В целом рынок индивидуального жилья в России сейчас на подъёме. Минстрой ранее сообщал, что в 2025 году в стране ввели 63,5 млн квадратных метров частных домов — это рекордный показатель для отрасли.
Самыми популярными по-прежнему остаются каркасные дома. На них приходится около 80% заказов на строительство частного жилья в области и почти столько же — в Екатеринбурге. Такой формат давно освоен строительными бригадами и позволяет относительно гибко менять проект под запрос заказчика.
Отмечается, что модульные дома занимают меньшую долю рынка, но постепенно набирают популярность. Их собирают из готовых заводских секций, поэтому строительство обычно идёт быстрее и меньше зависит от погоды. Кроме того, развитие производственных технологий и материалов делает такие проекты более предсказуемыми по срокам и качеству, что тоже влияет на спрос. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Интерес к обучению арабскому языку в Екатеринбурге вырос на 78%
09 февраля 2026
09 февраля 2026