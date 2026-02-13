В музее Эрнста Неизвестного почтят память его матери

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Художественный музей Эрнста Неизвестного приглашает всех желающих на традиционный День памяти Беллы Дижур. Уральская писательница и поэт была мамой знаменитого скульптора.Произведения Беллы Дижур адресованы как детям, так и взрослым: это рассказы о путешествиях, дальних странах и удивительных изобретениях. Лирическая поэзия Дижур обрела популярность не только в СССР, но и в США, куда писательница эмигрировала в 1987 году к сыну.В этом году организаторы решили познакомить посетителей с наследием Беллы Дижур через призму межкультурных коммуникаций. В содружестве с кафедрой германской филологии Уральского гуманитарного института УрФУ были подготовлены переводы рассказов и стихов писательницы на английский язык. Это позволит взглянуть на знакомые тексты по-новому и оценить их художественную глубину.Специальным гостем вечера станет доцент кафедры Наталия Дерябина, которая поделится со слушателями тонкостями переводческой работы. Филолог расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются переводчики при работе с поэтическим текстом, и объяснит, почему литературный стиль Беллы Дижур остается актуальным в наши дни. Гости узнают, как сохранить авторскую интонацию и передать красоту слога на другом языке.Напомним, что музей Эрнста Неизвестного находится в Екатеринбурге на улице Добролюбова, в здании №14. День памяти Беллы Дижур запланирован на 18 февраля. Начало в 16.00. Мероприятие для возрастной категории 18+