«Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме

14.58 Среда, 18 февраля 2026
Фото: предоставлено МНПЦ «Навигатор инновационных решений
Сегодня, 18 февраля, в Верхней Пышме на площадке Технического университета УГМК стартовал симпозиум «Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии», на котором учёные, инженеры и промышленники в течение двух дней будут обсуждать внедрение научных разработок в производство.

Выступая на открытии симпозиума, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что в 2026 году программу развития промышленности профинансируют на 596,3 миллиона рублей.

«Они будут направлены на модернизацию предприятий, повышение производительности труда и привлечение кадров на производства»,

– заявил Алексей Шмыков.


В рамках программы участники рассмотрят прикладные разработки, которые можно быстро интегрировать в производство и увидеть результат в условиях ограниченного доступа к инвестициям. Отдельный блок посвящён «умному» руднику и интеллектуальным системам добычи. В центре обсуждения системы автоматического диспетчерского управления карьерами, беспилотная и дистанционно управляемая техника, планирование горных работ на основе цифровых двойников, а также технологии геомеханического мониторинга и оптимизации буровзрывных процессов.

Академик РАН Леонид Смирнов отметил, что цифровая повестка отражает системные изменения в отрасли.

«Цифровые инструменты становятся основой проектирования и управления производством. Это требует тесной кооперации науки и промышленности, и подобные площадки позволяют выстраивать такое взаимодействие на системной основе»,

– сказал Леонид Смирнов.


Директор Техуниверситета Вячеслав Лапин назвал симпозиум продолжением прикладной науки с живым откликом отрасли.

«Проведение симпозиума на площадке университета стало логичным продолжением работы по развитию прикладной науки. Опыт внедрения решений, сформированный в том числе в нашем научно-исследовательском центре, вызвал живой профессиональный отклик, что подтверждает запрос отрасли на развитие и быстрое внедрение инноваций»,

– подчеркнул Вячеслав Лапин.


На симпозиуме также выступил директор многофункционального научно-производственного центра «Навигатор» Максим Пекин, пригласивший учёных присоединиться к научно-техническому обществу «Навигатор», основная задача которого – формировать среду для развития прикладных исследований и их внедрение в производственные процессы.

По итогам встречи участники обозначили приоритетные направления совместной работы, включая запуск пилотных проектов, развитие научно-производственной кооперации и дальнейшее тиражирование цифровых решений на предприятиях горно-металлургического комплекса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
