«Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 февраля, в Верхней Пышме на площадке Технического университета УГМК стартовал симпозиум «Цифровое горно-металлургическое предприятие: наука и технологии», на котором учёные, инженеры и промышленники в течение двух дней будут обсуждать внедрение научных разработок в производство.Выступая на открытии симпозиума, министр промышленности и науки Свердловской области Алексей Шмыков сообщил, что в 2026 году программу развития промышленности профинансируют на 596,3 миллиона рублей.В рамках программы участники рассмотрят прикладные разработки, которые можно быстро интегрировать в производство и увидеть результат в условиях ограниченного доступа к инвестициям. Отдельный блок посвящён «умному» руднику и интеллектуальным системам добычи. В центре обсуждения системы автоматического диспетчерского управления карьерами, беспилотная и дистанционно управляемая техника, планирование горных работ на основе цифровых двойников, а также технологии геомеханического мониторинга и оптимизации буровзрывных процессов.Академик РАН Леонид Смирнов отметил, что цифровая повестка отражает системные изменения в отрасли.Директор Техуниверситета Вячеслав Лапин назвал симпозиум продолжением прикладной науки с живым откликом отрасли.На симпозиуме также выступил директор многофункционального научно-производственного центра «Навигатор» Максим Пекин, пригласивший учёных присоединиться к научно-техническому обществу «Навигатор», основная задача которого – формировать среду для развития прикладных исследований и их внедрение в производственные процессы.По итогам встречи участники обозначили приоритетные направления совместной работы, включая запуск пилотных проектов, развитие научно-производственной кооперации и дальнейшее тиражирование цифровых решений на предприятиях горно-металлургического комплекса. Мероприятие для возрастной категории 18+