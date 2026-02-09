Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на три часа ограничат движение на Пехотницев
Скрин с информационной карты
В Екатеринбурге 25 февраля на три часа закроют движение на улице Пехотинцев между домами № 3 и № 3/4, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Перекрытие продлится с 09.00 до 12.00.
На движении общественного транспорта ограничения не скажутся.
Проверить информацию о перекрытии можно на информационной карте. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Это связано с торжественным открытием агитационного пункта "Контракт"»,
– пояснили в пресс-службе городской администрации.
Перекрытие продлится с 09.00 до 12.00.
На движении общественного транспорта ограничения не скажутся.
Проверить информацию о перекрытии можно на информационной карте. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Суд продлил задержание директора МУП «Теплодом», обвиняемого в хищении денег на отопление в Кушве
08 февраля 2026
08 февраля 2026