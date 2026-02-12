Возрастное ограничение 18+

В поездах дальнего следования СвЖД на Масленицу кормят блинами

18.20 Понедельник, 16 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 16 по 22 февраля в России празднуют Широкую Масленицу и в эти дни даже в поездах начинают кормить блинами. Как сообщает Свердловская железная дорога, вагоны-рестораны и вагоны-бистро уже подготовили специальное меню.

В меню вагонов ресторанов СвЖД включены блины с разнообразными добавками на любой вкус. Начиная с сегодняшнего понедельника пассажиры смогут полакомиться горячими блинами с традиционным сгущенным молоком или ароматным джемом. Для пассажиров вагонов повышенной комфортности подготовили особый сюрприз — блины из гречневой муки, которые отличаются насыщенным вкусом и ароматом. Также в меню этих классов обслуживания появились блинчики с нежной курицей и оригинальные варианты с апельсиновым соусом.

Особый размах масленичное меню приобретает в скоростных «Сапсанах». Здесь пассажирам предлагают попробовать как демократичные варианты со сметаной и сытной ветчиной с сыром, так и по-настоящему царское угощение. Для тех, кто хочет встретить весну с размахом, в «Сапсанах» подают блины с красной и чёрной икрой.

Не останутся без традиционного угощения и путешественники, выбравшие для поездки туристические маршруты. В тематическом «Уральском экспрессе» пассажиров кормят блинами с мясом и традиционным сочетанием ветчины и сыра. А для сладкоежек в этом составе предусмотрена десертная позиция — блины с яблоком и ароматной корицей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
