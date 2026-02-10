Возрастное ограничение 18+
В Парке Маяковского установили Масленицу
Фото: Парк Маяковского/ vk.ru/ekbcpkio
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского завершает последние приготовления к празднованию Широкой Масленицы, которая развернётся здесь в воскресенье, 22 февраля. На площади у Главной сцены уже установили главный символ праздника — нарядное чучело Масленицы.
Сжиганием чучела в Парке Маяковского традиционно проводят зиму. А чтобы конструкция выдержала любые капризы погоды и простояла до воскресенья, инженеры закрепили её несколькими дублирующими системами и специальными пригрузами. Всю неделю сотрудники парка будут дополнительно проверять надежность креплений.
Но проводы зимы в парке Маяковского — это не только финальный костер, но и большая культмассовая программа для посетителей всех возрастов. Особой точкой притяжения станет «Вкусная улица», где с полудня развернёт свою экспозицию Фольклорный центр «Русская изба». Здесь гостей ждёт настоящее погружение в мир народных традиций: рукодельники и рукодельницы смогут посетить мастер-классы, а самые активные — принять участие в традиционных народных играх и забавах.
Для тех, кто хочет не только повеселиться, но и узнать что-то новое, будут организованы экскурсии по экспозиции «Русская изба». Посетителям расскажут, как наши предки встречали весну и какие обряды сопровождали этот переход. Яркие фотозоны позволят сохранить эмоции праздника на память, а музыкальные посиделки создадут особую атмосферу уюта и тепла даже в февральский день.
Однако самые зрелищные и задорные события развернутся на аллее Маяковского у Горки Т-Банк, где с 13.00 до 17.00 будет работать площадка для взрослых, которым предложат испытать меткость, бросая кольца в большую снежную мишень, или попробовать себя в ходьбе на ходулях. Любителей классических русских забав ждут метание валенка, перетягивание каната и, конечно, бои мешками на бревне — зрелище, которое неизменно собирает толпы зрителей. Самым быстрым предложат помериться скоростью в забегах в мешках, а самым смелым — покорить масленичный столб и забрать с вершины заветный приз.
Особого веселья стоит ожидать во время взятия снежной крепости: желающим поучаствовать в этом действе рекомендуют заранее зарегистрироваться с 16.00, а сам штурм назначен на 16.30.
После всех активностей гости смогут согреться горячими блинами и пуститься в пляс, чтобы зарядиться весенним настроением по полной. Полная программа праздника уже опубликована на официальном сайте парка. Мероприятие для возрастной категории 18+
10 февраля 2026
10 февраля 2026