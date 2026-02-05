В Парке Маяковского вновь будут штурмовать крепость

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В этом году празднование Широкой Масленицы в екатеринбургском парке Маяковского порадует гостей возрождённой традицией. В конце следующей недели, 22 февраля, состоится масштабный штурм настоящей снежной крепости.Штурмы снежных крепостей было принято устраивать в ЦПКиО на Масленицу. Но несколько зим подряд не слишком обильные осадки заставили отказываться от этого развлечения. Как поясняет администрация парка, нынче, наконец-то, сложились идеальные погодные условия, и в парке уже выросли впечатляющие снежные стены. Они и станут центром весёлого зимнего противостояния между двумя командами. Одна группа участников будет оборонять крепость, а другая попытается её захватить. Победитель определится в честном снежном сражении.Само взятие снежного форта запланировано на воскресенье и начнётся в 16.30. Местом действия станет аллея Маяковского. Участие в этой активной игре смогут принять только совершеннолетние гости. Для этого им понадобится предварительная регистрация, которая откроется за полчаса до штурма рядом с крепостью. Мероприятие для возрастной категории 18+