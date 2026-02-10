День рождения Шигирского идола отметят в Музей истории и археологии Урала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей истории и археологии Урала приглашает екатеринбуржцев отметить день рождения главного археологического сокровища региона. В субботу, 14 февраля, состоится праздничная программа, посвящённая 136-летию со дня обнаружения Большого Шигирского идола.Вход на все мероприятия праздничного дня свободный. Гости смогут бесплатно посетить знаменитую экспозицию «Шигирская кладовая». Три тематические экскурсии по ней начнутся в 11.00, 13.00 и 15.00. Посетители увидят легендарного идола и узнают историю его находки в позапрошлом веке.А центральным событием дня станет лекция известного историка Сергея Кокшарова. В 16.00 он расскажет о персонажах, изображённых на теле идола, и их параллелях в древнем искусстве Урала. Для юных гостей музея с 12.00 до 17.00 в музее будет работать «Археологическая песочница». Это интерактивное занятие позволит детям почувствовать себя настоящими исследователями. В это же время пройдёт мастер-класс по изготовлению шлифованных подвесок из камня. Участники смогут создать собственное украшение, используя древние технологии. Мероприятие для возрастной категории 18+