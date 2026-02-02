В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшую субботу, 14 февраля, в День всех влюбленных, Музей истории Екатеринбурга организует особенный вечер. Он посвящён неофициальному празднику — Дню всех влюблённых.По случаю праздника любви в «Доме Качки» на улице Карла Либкнехта, 26 выступит музыкальный проект «PROVANS». Концерт под названием «Влюбленные в Прованс» объединит французский шарм с джазовой импровизацией. Сбор гостей начнется в 18.00, а само выступление стартует на полчаса позже.Организаторы вечера обещают камерную, романтическую атмосферу, идеально подходящую для празднования Дня всех влюбленных. Концерт рекомендован зрителям старше 12 лет и станет отличным поводом провести время вдвоем.Проект «PROVANS» — это тонкое переплетение стилей и эпох. В репертуаре коллектива — авторские композиции и всеми любимые произведения. Все они звучат в изысканных аранжировках, объединяющих мюзет, танго, свинг, босса-нову и латиноамериканские ритмы. Особую глубину звучанию коллектива придаёт кнопочный аккордеон в руках Евгения Гуренко. Виртуозная гитара Ивана Даниленко искусно дополняет общую звуковую палитру. А яркие акценты и неповторимый тембр сопрано-саксофона Дениса Давыдова подчеркивают уникальность каждой композиции. Мероприятие для возрастной категории 18+