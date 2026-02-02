Посвящённая легендарному журналу экскурсия пройдёт в музее Бориса Ельцина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Через несколько дней, 12 февраля, в Музее Бориса Ельцина пройдёт специальная экскурсия, посвящённая легендарному журналу «Огонёк». Это издание пережило закрытия, возрождения и стало рупором Перестройки.Посетители музея в четверг смогут увидеть через материалы «Огонька», как менялись страна, её лидеры и сами люди. Экскурсия раскроет удивительные факты из жизни журнала. Вы узнаете, какая популярная головоломка появилась в СССР благодаря «Огоньку». Гостям расскажут, почему один из номеров вышел с двумя разными обложками и почему в какой-то момент с журнальной обложки исчезло изображение Ордена Ленина.Экскурсия полностью адаптирована для глухих и слабослышащих посетителей. Событие будет сопровождаться профессиональным переводом на русский жестовый язык.Мероприятие, предназначенное для лиц от 12 лет, начнётся в 19:00 и продлится до 20:30. Вход осуществляется по билету в музей. Для людей с инвалидностью посещение бесплатно. Для участия необходима предварительная регистрация по телефону +7 (909) 005-53-35 (Telegram). Мероприятие для возрастной категории 18+