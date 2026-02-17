Возрастное ограничение 18+
Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В рамках федерального проекта «За медицину здорового долголетия» власти Свердловской области запустили региональное движение, цель которого – формирование у населения полезных привычек.
По решению губернатора Дениса Паслера реализацией проекта в области займутся представители системы здравоохранения, министерства, ведомства, волонтёрские и некоммерческие организации, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Отмечается, что каждый регион может выбрать для регионального движения свои приоритеты.
Жителям также предлагают выбрать логотип для движения: варианты разработали студенты и молодые дизайнеры.
Голосование стартовало 18 февраля и продлится до 24 февраля.
«Свердловская область главным акцентом движения делает персонализированную профилактику и создание среды, которая сама помогает детям и взрослым сохранять здоровье»,
– сказали в ДИПе.
