Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за взятку преподавателю оштрафовали 22-летнего выпускника железнодорожного техникума.
Напомним, в 2024 году студент заплатил своему научному руководителю 12 тысяч рублей за то, чтобы преподаватель сам написал за него дипломную работу и допустил к защите.
Верх-Исетский районный суд признал его виновным по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий) и назначил молодому человеку штраф в размере 60 тысяч рублей, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
Уголовное дело в отношении преподавателя выделено в отдельное производство.
«Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя у осуждённого конфискован в доход государства мобильный телефон, при помощи которого совершён перевод денежных средств»,
– дополнили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении преподавателя выделено в отдельное производство.
