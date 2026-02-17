Возрастное ограничение 18+
Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под модераторством Владимира Соловьёва стартовал форум «Кибербезопасность в финансах». Сам телеведущий сообщил, что работает на мероприятии бесплатно, передаёт корреспондент «Вечерних ведомостей».
Во время разговора о телефонных мошенничествах Словьёв отметил, что жертвы аферистов зачастую не обращаются в правоохранительные органы, чтобы не объяснять происхождение денег. В качестве примера он привёл случай жены одного из мэров свердловских городов, у которой похитили 14 миллионов рублей, и заявил, что многие бывшие региональные чиновники затрудняются объяснить источники доходов.
Также в перерывах между сессиями Соловьёв ответил нашему корреспонденту на вопрос о том, какую ответственность должны нести журналисты, обманывающие людей.
«Многих свердловских бывших чиновников, если тряхнуть, вопрос: "Откуда деньги?" останется без ответа»,
– сказал телеведущий.
«Не важно журналисты ты или не журналист. Если ты обманываешь, то попадаешь под определённую категорию закона, и с тобой разбираются компетентные правоохранительные органы, суды и прочее. Журналист ты, слесарь, токарь – никакой роли не играет. У нас же в законодательстве не прописано, что если ты журналист, то у тебя ответственность больше или меньше. А судьи кто? Это же вопрос очень важный. Судьи у нас в стране вполне конкретный корпус людей, которых верховный главнокомандующий – президент РФ – своим указом назначает на должность. Вот судьи и определяют вину и ответственность»,
– сказал Владимир Соловьёв.
