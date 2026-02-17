Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»

– сказал Владимир Соловьёв.

«Не важно журналисты ты или не журналист. Если ты обманываешь, то попадаешь под определённую категорию закона, и с тобой разбираются компетентные правоохранительные органы, суды и прочее. Журналист ты, слесарь, токарь – никакой роли не играет. У нас же в законодательстве не прописано, что если ты журналист, то у тебя ответственность больше или меньше. А судьи кто? Это же вопрос очень важный. Судьи у нас в стране вполне конкретный корпус людей, которых верховный главнокомандующий – президент РФ – своим указом назначает на должность. Вот судьи и определяют вину и ответственность»,