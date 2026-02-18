Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 17 февраля, в Краснотурьинске грузовик, перевозивший элементы башенного крана, зацепил провода и оставил без электричества 15 частных жилых домов.
За рулём был 41-летний мужчина, перевозивший конструкцию из Краснотурьинска в Верхнюю Туру. Однако делать это он не имел права.
Также у водителя не было страхового полиса. На него составили два протокола (по ч. 1 ст. 12.7 и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ).

«У водителя отсутствовали права управления транспортными средствами категории "СЕ", необходимой для управления составом транспортных средств с полуприцепом»,
– рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

