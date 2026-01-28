Возрастное ограничение 18+

Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей

14.11 Пятница, 6 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Супруга одного из мэров Свердловской области стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманом заставили её отдать им почти 14 миллионов рублей.

Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, сначала женщине написали в Телеграме – неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ и напугали уголовной ответственностью за то, что её счёта якобы пытаются перевести деньги «иноагенту», и убедили снять со счетов сбережения. Часть из них она передала курьеру, а часть сама перевела мошенникам через банкомат.

Общий ущерб, по данным областного ГУ МВД, составил 13 870 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

«Не важно, кто вы – жена мэра, пенсионер, студент, школьник, доцент, врач, учитель, железнодорожник, водитель, сторож, артист, журналист, военный или космонавт. Стать жертвой откровенных подонков может стать практически любой человек, в том числе человек погонах. Так, буквально накануне профессиональный психолог ГУФСИН угодил в сети аферистов. Не застрахован от беды даже тот, кто при личной беседе про обнаглевших мошенников мило улыбается и утверждает, что такие лохотроны ему не страшны»,

– подчеркнул полковник Горелых.



Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге сотрудница поликлиники отдала мошенникам 12 миллионов рублей семейных сбережений
28 января 2026
За неделю екатеринбуржцы «подарили» мошенникам более 24 миллиона рублей
31 января 2026
В Нижнем Тагиле мошенник под видом электрика обокрал пенсионера
28 января 2026
Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
05 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловское Минприроды узаконило новую береговую линию на месте незаконных работ застройщика Павла Дацюка

Новые границы уже внесены в Росреестр
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:54 Бывшего проректора УрГЭУ Панова признали виновным во взяточничестве
14:11 Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей
13:22 Обвиняемую в пособничестве при покушении на убийство на паркинге в Екатеринбурге оставили в СИЗО
12:44 О пяти ДТП под Ревдой сообщает ГИБДД
12:00 В Свердловской области назначили нового главу КРСУ
11:32 Свердловский Россельхознадзор аннулировал шесть деклараций на сыр и сливочное масло
11:08 Жительницу Кушвы обвинили в истязании семилетнего сына
10:34 Массовый вброс фейков о срабатывании сирен и звуках взрывов произошёл в Екатеринбурге
09:56 ФАС проверит цены на хлеб и маргарин в Свердловской области
09:39 В Алапаевске ограничили движение автобусов из-за неубранной дороги
21:05 Мастер-класс от чемпионки мира ждет екатеринбуржцев в субботу
20:29 В Полевском с юных мотоциклистов взыскали полмиллиона за наезд на девочку
20:03 Тысячи потерянных вещей вернулись владельцам благодаря системе поиска СвРЖД
19:24 «Росгосстраху» отказали во взыскании денег с пострадавших от пожара свердловчан
18:49 В 2026 году в Свердловской области обновят 900 домов
18:35 Железнодорожный вокзал в Тавде обновили для маломобильных пассажиров
18:10 Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 6 февраля
17:56 Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
17:34 В Свердловской области заработал ИИ-консультант для ментального здоровья
16:28 Спрос на дизельные машины сохранился в Свердловской области в 2025 году
15:06 Штраф в 66 миллион рублей за ошибку в декларации стал самым крупным за историю уральской таможни
14:43 В 2025 году учёные верхнепышминского Техуниверситета провели 15 исследований по заказу предприятий
13:58 Жительнице Тавдинского района отказали в наследстве после смерти её
13:02 Против экс-главы Балтымской сельской администрации возбудили уголовное дело из-за рубки деревьев
12:40 Суд не поверил в версию с самообороной обвиняемому в покушении на убийство тавдинцу
12:20 Екатеринбуржец едва не остался без машины из-за загоревшегося вейпа
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
14:54 Бывшего проректора УрГЭУ Панова признали виновным во взяточничестве
14:11 Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей
13:22 Обвиняемую в пособничестве при покушении на убийство на паркинге в Екатеринбурге оставили в СИЗО
12:44 О пяти ДТП под Ревдой сообщает ГИБДД
12:00 В Свердловской области назначили нового главу КРСУ
11:32 Свердловский Россельхознадзор аннулировал шесть деклараций на сыр и сливочное масло
11:08 Жительницу Кушвы обвинили в истязании семилетнего сына
10:34 Массовый вброс фейков о срабатывании сирен и звуках взрывов произошёл в Екатеринбурге
09:56 ФАС проверит цены на хлеб и маргарин в Свердловской области
09:39 В Алапаевске ограничили движение автобусов из-за неубранной дороги
21:05 Мастер-класс от чемпионки мира ждет екатеринбуржцев в субботу
20:29 В Полевском с юных мотоциклистов взыскали полмиллиона за наезд на девочку
20:03 Тысячи потерянных вещей вернулись владельцам благодаря системе поиска СвРЖД
19:24 «Росгосстраху» отказали во взыскании денег с пострадавших от пожара свердловчан
18:49 В 2026 году в Свердловской области обновят 900 домов
18:35 Железнодорожный вокзал в Тавде обновили для маломобильных пассажиров
18:10 Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре 6 февраля
17:56 Почти восемь миллионов рублей отдала екатеринбурженка психологу, монаху и юристу ради ментального здоровья
17:34 В Свердловской области заработал ИИ-консультант для ментального здоровья
16:28 Спрос на дизельные машины сохранился в Свердловской области в 2025 году
15:06 Штраф в 66 миллион рублей за ошибку в декларации стал самым крупным за историю уральской таможни
14:43 В 2025 году учёные верхнепышминского Техуниверситета провели 15 исследований по заказу предприятий
13:58 Жительнице Тавдинского района отказали в наследстве после смерти её
13:02 Против экс-главы Балтымской сельской администрации возбудили уголовное дело из-за рубки деревьев
12:40 Суд не поверил в версию с самообороной обвиняемому в покушении на убийство тавдинцу
12:20 Екатеринбуржец едва не остался без машины из-за загоревшегося вейпа
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK