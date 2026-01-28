Жена главы свердловского города отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей





– подчеркнул полковник Горелых. «Не важно, кто вы – жена мэра, пенсионер, студент, школьник, доцент, врач, учитель, железнодорожник, водитель, сторож, артист, журналист, военный или космонавт. Стать жертвой откровенных подонков может стать практически любой человек, в том числе человек погонах. Так, буквально накануне профессиональный психолог ГУФСИН угодил в сети аферистов. Не застрахован от беды даже тот, кто при личной беседе про обнаглевших мошенников мило улыбается и утверждает, что такие лохотроны ему не страшны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Супруга одного из мэров Свердловской области стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманом заставили её отдать им почти 14 миллионов рублей.Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, сначала женщине написали в Телеграме – неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ и напугали уголовной ответственностью за то, что её счёта якобы пытаются перевести деньги «иноагенту», и убедили снять со счетов сбережения. Часть из них она передала курьеру, а часть сама перевела мошенникам через банкомат.Общий ущерб, по данным областного ГУ МВД, составил 13 870 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.Мероприятие для возрастной категории 18+