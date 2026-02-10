Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),

корреспондентский счет

№ 30101810145250000411,

БИК 044525411,

ИНН банка 7702070139,

КПП банка 770943002

ОКПО 01929672

Расчетный счет

40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001

Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге спасают кота, который жестоко поплатился за привычку хозяев отпускать его на самовыгул. Теперь его ждёт ампутация сразу нескольких частей тела, сильно отмороженных на стуже.Рудольфа привезли из одной из деревень Свердловской области, где он частенько находился на улице, предоставленный самому себе. Расплата за уличные скитания оказалась чудовищной. Ветеринары диагностировали у кота тяжелейшие обморожения. Пострадали уши, нос, хвост и задняя лапа. Ткани повреждены настолько серьезно, что спасти их уже невозможно. Все перечисленные части тела подлежат ампутации.Рудольфу, которому посчастливилось оказаться в екатеринбургском зооприюте «Клякса», предстоит сложная операция, а затем долгий период восстановления. На его лечение и реабилитацию объявлен сбор средств.Финансово помочь в оплате ветеринарных услуг для обмороженного кота можно по следующим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+