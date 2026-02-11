Владельца контрафактного табака на 4 миллиона будут судить в Каменске-Уральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд уголовное дело о масштабном обороте немаркированной табачной продукции. Фигурантом дела стал 47-летний местный житель, которого обвиняют в приобретении и хранении контрафактных сигарет в особо крупном размере.Жителю Каменска-Уральского инкриминируют нарушение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, противоправная деятельность разворачивалась на протяжении почти четырёх лет. С октября 2021 года по август 2025 года обвиняемый систематически приобретал у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия. Вся продукция закупалась им с целью последующей продажи. За указанный период злоумышленник накопил почти 32 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, общая стоимость которых превысила 4,2 миллиона рублей.Точку в незаконной деятельности поставили сотрудники правоохранительных органов в августе 2025 года. Во время осмотра хозяйственных построек и придомовой территории частного дома в Каменске-Уральском весь немаркированный товар был обнаружен и изъят.Уголовное дело уже направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, где будет рассмотрено по существу. Материалы в отношении поставщиков контрафакта выделены в отдельное производство. Мероприятие для возрастной категории 18+