Возрастное ограничение 18+

Владельца контрафактного табака на 4 миллиона будут судить в Каменске-Уральском

19.21 Вторник, 17 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Прокуратура Каменска-Уральского направила в суд уголовное дело о масштабном обороте немаркированной табачной продукции. Фигурантом дела стал 47-летний местный житель, которого обвиняют в приобретении и хранении контрафактных сигарет в особо крупном размере.

Жителю Каменска-Уральского инкриминируют нарушение по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, противоправная деятельность разворачивалась на протяжении почти четырёх лет. С октября 2021 года по август 2025 года обвиняемый систематически приобретал у неустановленных лиц немаркированные табачные изделия. Вся продукция закупалась им с целью последующей продажи. За указанный период злоумышленник накопил почти 32 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, общая стоимость которых превысила 4,2 миллиона рублей.

Точку в незаконной деятельности поставили сотрудники правоохранительных органов в августе 2025 года. Во время осмотра хозяйственных построек и придомовой территории частного дома в Каменске-Уральском весь немаркированный товар был обнаружен и изъят.

Уголовное дело уже направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского, где будет рассмотрено по существу. Материалы в отношении поставщиков контрафакта выделены в отдельное производство.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
