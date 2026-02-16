Возрастное ограничение 18+
Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле суд встал на сторону бывшей студентки колледжа, которая получала положенные ей во время учёбы выплаты даже после отчисления.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, девушка получала пенсию по потере кормильца, которая ей полагалась, пока она училась, но в ноябре 2022 года она отчислилась и ещё полгода продолжала получать выплаты. Обнаружив это, Социальный фонд обратился в суд с требованием взыскать со студентки 65 566 рублей 95 копеек.
На суде девушка пояснила, что не знала о необходимости сообщить ведомству об отчислении. Об этом ей никто не говорил.
В итоге суд отказал Социальному фонду, поскольку представители ведомства не смогли предоставить доказательства того, что она знала о своей обязанности. Также судья отметил, что пенсионные выплаты, являющиеся для гражданина средством к существованию, не могут быть взысканы обратно при отсутствии с его стороны злоупотреблений.
Решение суда ещё может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Решение суда ещё может быть обжаловано в апелляционном порядке.
