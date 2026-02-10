Устроившего пожар ирбитчанина отправили на принудительное лечение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Житель Ирбита уничтожил квартиру в доме, едва не оставив без крова и соседей. Мужчина устроил в доме пожар, используя не по назначению церковные свечи.В мае 2025 года ранним утром мужчина решил согреть чай. Он соорудил на кресле конструкцию из свечи, поставил сверху металлический чайник, а сам ушёл из квартиры. Оставленное без присмотра пламя быстро перекинулось на обивку кресла, и в квартире вспыхнул пожар. Огонь полностью уничтожил жилое помещение, которое мужчина занимал по договору социального найма. Сильные повреждения получил и подъезд — стены и потолки покрылись толстым слоем копоти. К счастью, никто из соседей не пострадал, но ущерб оказался значительным. Специалисты оценили нанесённый огнём ущерб в сумму более 322 тысяч рублей.В отношении недобросовестного квартиросъёмщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ — умышленное уничтожение имущества. Однако в ходе следствия выяснилось, что привлечь поджигателя к ответственности невозможно: судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. В связи с этим мировой судья Ирбитского судебного района вынес постановление о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера. Теперь подсудимый отправится на лечение в специализированный стационар, где будет находиться под наблюдением врачей.Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.Между прочим, к странному методу подогреть чайник ирбитчанин прибег потому, что электричества в квартире не было, — оно было отключено из-за долгов. Мужчина церковными свечами не только разогревал себе еду, но и обогревался сам в особо морозные дни. Мероприятие для возрастной категории 18+