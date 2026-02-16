Возрастное ограничение 18+
Прокуратура запросила до 23 лет колонии фигурантам дела об убийстве и покушении в Екатеринбурге
Фото: Максим Ефремов
В Кировском районном суде Екатеринбурга во время прений сторон гособвинение озвучило сроки, которые просит назначить фигурантам резонансного дела об убийстве и покушении на убийство, совершённых в разные годы.
Прокуратура просит назначить Шахину Шыхлински 23 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Такой же срок — 23 года — обвинение запросило для Акифа Сафарова. Аязу Сафарову гособвинение просит назначить 22 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года.
Камалу Сафарову прокуратура запросила 18 лет колонии. Мазахиру Сафарову — 13 лет лишения свободы, такой же срок обвинение просит для Бакира Сафарова. Шуджаяддину Раджабову гособвинение просит назначить 13,5 года лишения свободы; с учётом того, что он уже отбывает наказание по другому делу, общий срок, который просит обвинение, составляет 15 лет.
Ранее коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными. При этом в отношении Бакира Сафарова присяжные указали, что он заслуживает снисхождения.
По версии следствия, фигурантам вменяются убийство Юниса Пашаева, совершённое в 2001 году, а также покушение на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году. После завершения прений суду предстоит выслушать последнее слово подсудимых и вынести приговор. Мероприятие для возрастной категории 18+
Прокуратура просит назначить Шахину Шыхлински 23 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Такой же срок — 23 года — обвинение запросило для Акифа Сафарова. Аязу Сафарову гособвинение просит назначить 22 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года.
Камалу Сафарову прокуратура запросила 18 лет колонии. Мазахиру Сафарову — 13 лет лишения свободы, такой же срок обвинение просит для Бакира Сафарова. Шуджаяддину Раджабову гособвинение просит назначить 13,5 года лишения свободы; с учётом того, что он уже отбывает наказание по другому делу, общий срок, который просит обвинение, составляет 15 лет.
Ранее коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными. При этом в отношении Бакира Сафарова присяжные указали, что он заслуживает снисхождения.
По версии следствия, фигурантам вменяются убийство Юниса Пашаева, совершённое в 2001 году, а также покушение на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году. После завершения прений суду предстоит выслушать последнее слово подсудимых и вынести приговор. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Обвиняемому в убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском запросили почти 15 лет
16 февраля 2026
16 февраля 2026
Прокурор запросил 4 года колонии екатеринбуржцу по делу о стрельбе после публикации «Русской общины»
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Три года условно получила жительница Первоуральска за разбитую о голову незнакомки бутылку
11 февраля 2026
11 февраля 2026
Расстрелявшему внедорожник екатеринбуржцу смягчили приговор
10 февраля 2026
10 февраля 2026