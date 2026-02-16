Прокуратура запросила до 23 лет колонии фигурантам дела об убийстве и покушении в Екатеринбурге

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Кировском районном суде Екатеринбурга во время прений сторон гособвинение озвучило сроки, которые просит назначить фигурантам резонансного дела об убийстве и покушении на убийство, совершённых в разные годы.Прокуратура просит назначить Шахину Шыхлински 23 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года. Такой же срок — 23 года — обвинение запросило для Акифа Сафарова. Аязу Сафарову гособвинение просит назначить 22 года лишения свободы с последующим ограничением свободы на два года.Камалу Сафарову прокуратура запросила 18 лет колонии. Мазахиру Сафарову — 13 лет лишения свободы, такой же срок обвинение просит для Бакира Сафарова. Шуджаяддину Раджабову гособвинение просит назначить 13,5 года лишения свободы; с учётом того, что он уже отбывает наказание по другому делу, общий срок, который просит обвинение, составляет 15 лет.Ранее коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными. При этом в отношении Бакира Сафарова присяжные указали, что он заслуживает снисхождения.По версии следствия, фигурантам вменяются убийство Юниса Пашаева, совершённое в 2001 году, а также покушение на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году. После завершения прений суду предстоит выслушать последнее слово подсудимых и вынести приговор. Мероприятие для возрастной категории 18+