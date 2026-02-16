Возрастное ограничение 18+
Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Во вторник, 17 февраля, утром в селе Усть-Ницинское Слободо-Туринского района загорелся деревянный дом на улице Октябрьской. При тушении пожарные нашли тела двух человек.
По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими были мужчина и женщина – 1963 и 1962 годов рождения.
На месте работают следователи Туринского межрайонного следственного отдела СКР по региону. Назначены экспертизы, сообщили в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими были мужчина и женщина – 1963 и 1962 годов рождения.
«По имеющимся данным, они проживали в указанном доме. В жилище имелось печное отопление»,
– отметил полковник Горелых.
На месте работают следователи Туринского межрайонного следственного отдела СКР по региону. Назначены экспертизы, сообщили в ведомстве. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
По факту пожара на сысертской конюшне возбуждено уголовное дело
12 февраля 2026
12 февраля 2026
В Каменске-Уральском раскрыли убийство 20-летней давности
09 февраля 2026
09 февраля 2026