Прокурор запросил 4 года колонии екатеринбуржцу по делу о стрельбе после публикации «Русской общины»

В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершились прения по делу местного жителя Романа Штадлера. Прокурор попросил назначить ему 4 года колонии по статье о хулиганстве с применением оружия.Речь идёт об инциденте 2023 года. На видео мужчина танцует и стреляет из оружия. Долгое время ситуация не имела уголовных последствий, однако весной 2025 года ролик опубликовал телеграм-канал движения «Русская община». После этого материалы попали к силовикам, и было возбуждено уголовное дело.По версии следствия, действия Штадлера были расценены как грубое нарушение общественного порядка с демонстративным использованием оружия. Защита, в свою очередь, указывает, что видео не свидетельствует о реальной угрозе окружающим, а публикация в сети сопровождалась недостоверными утверждениями, повлиявшими на восприятие ситуации.Теперь суду предстоит оценить доводы сторон и вынести приговор. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.