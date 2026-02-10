В Нижнем Тагиле в больнице № 4 открыли блок реанимации и рентгенохирургии

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле в городской больнице № 4 начал работать новый медицинский блок, где разместили отделение реанимации и рентгенохирургическую операционную. Об этом сообщили на официальном портале Свердловской области.Как следует из сообщения, оборудование блока рассчитано прежде всего на пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями – инфарктами, инсультами и другими состояниями, требующими экстренных вмешательств.Отмечается, что запуск блока должен позволить выполнять часть высокотехнологичных операций на месте, без перевода пациентов в Екатеринбург.