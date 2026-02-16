Уралуправтодор перешёл на усиленный режим работы из-за снегопадов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью на федеральные трассы Свердловской и Тюменской областей обрушился интенсивный снегопад. В связи с ухудшением погодных условий Уралуправтодор переведён в режим повышенной готовности.Метель началась при положительной температуре воздуха, что создаёт дополнительные трудности как для дорожников, так и для водителей. По прогнозам синоптиков, обильные осадки продлятся и завтра, 18 февраля, как минимум в первой половине дня. А к вечеру ожидается резкое похолодание. Такой резкий перепад температур грозит образованием гололедицы на проезжей части дорог.Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения на федеральных трассах Уралуправтодор организовал круглосуточное дежурство снегоуборочной техники. Дорожные службы работают в усиленном режиме. На борьбу со стихией выведено 326 единиц снегоуборочной техники. Это комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики и другая спецтехника, способная эффективно расчищать снежные заносы.Помимо механической уборки, дорожники активно применяют противогололёдные материалы. За время снегопада уже израсходовано более 1900 тонн реагентов и песко-соляной смеси. Обработка покрытия позволяет снизить скользкость и предотвратить образование наледи. Мероприятие для возрастной категории 18+