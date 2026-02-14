Возрастное ограничение 18+

В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление

16.42 Среда, 18 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В посёлке Исеть Верхнепышминского городского округа жильцы семи домов массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление.

Как рассказал Вечерним ведомостям один из жильцов этих домов, Сергей Хоренженко с декабря 2017 года им начисляли счета за отопление с коэффициентом 0,038 Гкал (прим. ред. – единица измерения количества тепловой энергии) на один квадратный метр, в то время как подобный норматив применим для расчёта потребления тепла в многоквартирных домах, которые не оснащены общими приборами учёта тепла, а у них они есть. Речь идёт о домах на улицах Заводская (2, 6), Дружбы (1, 1 «А»), Сосновая (6, 7) и Мира (10 «А»).

В 2020 году жильцы направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину коллективное обращение (есть в распоряжении редакции), под которым, со слов Сергея Хоренженко, подписалось более 400 человек, но эффекта не было. Тогда Хоренженко решил обратиться в городской суд с иском к местной администрации индивидуально и в 2024 году выиграл дело (судебное решение есть в распоряжении редакции). Суд отменил постановления администрации, которые принимались в период с 2007 по 2012 год, вернул норматив за 2006 год – 0,0268 Гкал, а также взыскал незаконно начисленные средства на сумму более 100 тысяч рублей.

По его словам, разница ощутимая. Так, например, при расчёте начислений для квартиры площадью 68,7 квадратных метра в ноябре 2025 года норматив рассчитывали следующим образом: 68,7 х 0,038 х 2570,57 = 6711 руб. (97,7 руб/кв.м). При перерасчёте вышло на 1978 рубля меньше: 68,7 х 0,0268 х 2570,57 = 4733 руб. (68,9 руб/кв.м).

Примеру Хоренженко последовали остальные, и в 2025 году суд вынес решения ещё по пяти подобным делам. В 2026 году, с его слов, иски подали 75 человек.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек
14 февраля 2026
Суд обязал дроппера вернуть 340 тысяч пенсионерке из Екатеринбурга
17 февраля 2026
В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи
17 февраля 2026
В свердловской деревне мужчина ночью пробрался в «Пятёрочку», чтобы согреться и поесть
13 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
20:18 Устроившего пожар ирбитчанина отправили на принудительное лечение
20:00 Уралуправтодор перешёл на усиленный режим работы из-за снегопадов
19:21 Владельца контрафактного табака на 4 миллиона будут судить в Каменске-Уральском
18:57 В Свердловской области впервые за пять лет упали объёмы ввода жилья
18:40 В Музее истории Екатеринбурга с Масленицей поздравляют детей
17:41 В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи
17:12 В Нижнем Тагиле в больнице № 4 открыли блок реанимации и рентгенохирургии
Все новости Свердловской области
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Все новости России и мира
17:05 Крупный российский банк озвучил сроки импортозамещения ПО
16:53 Тридцатиградусные морозы вернутся в Свердловскую область
16:42 В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
16:23 Екатеринбуржцы отдают предпочтение старым моделям iPhone
16:20 К трём годам колонии приговорили екатеринбуржца за нападение на сотрудницу ПДН
16:15 Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
15:30 Соловьёв приехал в Екатеринбург бесплатно работать на форуме «Кибербезопасность в финансах»
14:58 «Умный» рудник и интеллектуальные системы добычи обсудили в Верхней Пышме
14:10 Свердловские наркологи проверят на зависимость порядка 30 тысяч подростков
13:19 В Краснотурьинске грузовик оставил без света 15 частных домов
13:02 Жители Свердловской области могут выбрать логотип для движения «За здоровое долголетие»
12:13 Выпускника екатеринбургского техникума оштрафовали за взятку преподавателю
11:44 Экс-директора «Столовой №41» признали виновной в хищении 80 млн при организации школьного питания
11:13 Стрелявшего у бара «Молодость» в Екатеринбурге отправили в колонию на два года
10:45 Суд отказал Соцфонду во взыскании 65 тысяч рублей с отчисленной студентки в Нижнем Тагиле
10:15 Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права
09:57 Два человека погибли при пожаре в Слободо-Туринском районе
09:24 В Пышме остановили подростка на скутере
21:07 Котик Рудольф заплатил за самовыгул по уральской деревне ушами и хвостом
20:18 Устроившего пожар ирбитчанина отправили на принудительное лечение
20:00 Уралуправтодор перешёл на усиленный режим работы из-за снегопадов
19:21 Владельца контрафактного табака на 4 миллиона будут судить в Каменске-Уральском
18:57 В Свердловской области впервые за пять лет упали объёмы ввода жилья
18:40 В Музее истории Екатеринбурга с Масленицей поздравляют детей
17:41 В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи
17:12 В Нижнем Тагиле в больнице № 4 открыли блок реанимации и рентгенохирургии
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK