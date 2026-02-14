Возрастное ограничение 18+
В верхнепышминском посёлке Исеть массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В посёлке Исеть Верхнепышминского городского округа жильцы семи домов массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление.
Как рассказал Вечерним ведомостям один из жильцов этих домов, Сергей Хоренженко с декабря 2017 года им начисляли счета за отопление с коэффициентом 0,038 Гкал (прим. ред. – единица измерения количества тепловой энергии) на один квадратный метр, в то время как подобный норматив применим для расчёта потребления тепла в многоквартирных домах, которые не оснащены общими приборами учёта тепла, а у них они есть. Речь идёт о домах на улицах Заводская (2, 6), Дружбы (1, 1 «А»), Сосновая (6, 7) и Мира (10 «А»).
В 2020 году жильцы направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину коллективное обращение (есть в распоряжении редакции), под которым, со слов Сергея Хоренженко, подписалось более 400 человек, но эффекта не было. Тогда Хоренженко решил обратиться в городской суд с иском к местной администрации индивидуально и в 2024 году выиграл дело (судебное решение есть в распоряжении редакции). Суд отменил постановления администрации, которые принимались в период с 2007 по 2012 год, вернул норматив за 2006 год – 0,0268 Гкал, а также взыскал незаконно начисленные средства на сумму более 100 тысяч рублей.
По его словам, разница ощутимая. Так, например, при расчёте начислений для квартиры площадью 68,7 квадратных метра в ноябре 2025 года норматив рассчитывали следующим образом: 68,7 х 0,038 х 2570,57 = 6711 руб. (97,7 руб/кв.м). При перерасчёте вышло на 1978 рубля меньше: 68,7 х 0,0268 х 2570,57 = 4733 руб. (68,9 руб/кв.м).
Примеру Хоренженко последовали остальные, и в 2025 году суд вынес решения ещё по пяти подобным делам. В 2026 году, с его слов, иски подали 75 человек.
