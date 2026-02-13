Жителей посёлка Рассоха защитят от шума трассы после обращения в суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Главного государственного санитарного врача по городам Асбест и Белоярский район к Федеральному казенному учреждению «Уралуправтодор». Санитарная служба потребовала от дорожников снизить уровень шума возле жилых домов в посёлке Рассоха.Поводом для судебного разбирательства стали многочисленные жалобы местных жителей на постоянный гул от проезжающих машин. Люди, проживающие на улицах Черничной и Смородиновой, долгое время страдали от акустического дискомфорта. Транспортный поток на федеральной трассе серьёзно влияет на качество их жизни: шум не стихает ни днем, ни ночью, мешая полноценно отдыхать и спать.Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования и инструментальные замеры на прилегающей территории. Оказалось, что уровень шума стабильно превышал нормативные показатели, достигая 62 дБА при предельно допустимых 55 дБА. Протоколы испытаний, выполненные аккредитованным Центром гигиены и эпидемиологии, легли в основу искового заявления.В ходе судебного разбирательства доводы санитарной службы нашли полное подтверждение, и суд принял решение удовлетворить исковые требования в полном объеме. ФКУ «Уралуправтодор», как организация, ответственная за содержание федеральной трассы, обязано привести уровень звука в соответствие с гигиеническими нормативами. Для этого нужно будет установить шумозащитные сооружения — акустические экраны или иные инженерные конструкции, способные снизить уровень шума. На реализацию всех необходимых мероприятий «Уралуправтодору» отведено 12 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Если дорожники не уложатся в этот срок, жители смогут обратиться к судебным приставам для принудительного исполнения. Мероприятие для возрастной категории 18+